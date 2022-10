Pioli a Milan TV: "Dispiace per la partita, la Champions è nelle nostre mani"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto a Milan TV nel post-partita di Milan-Chelsea. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita: “Non è difficile commentare la partita. La sensazione è che la squadra avesse cominciato con il giusto piglio, poi l’episodio ha stravolto tutto e ci ha creato tantissime difficoltà. Dispiace perché era una partita difficile e volevamo giocarcela fino alla fine, così è stata molto dura ma devo complimentarmi con i miei giocatori che in dieci hanno avuto uno spirito incredibile, non hanno mollato. Abbiamo avuto anche un paio di situazioni dove potevamo trovare il gol. Peccato, in questo stadio e con questi tifosi avremo dovuto fare diversamente. Adesso ci ributtiamo sul campionato sapendo che gestire la Champions può essere nelle nostre mani.

Sulla reazione del gruppo: “È sempre importante per un gruppo che sa affrontare le difficoltà, sa compattarsi e sa lavorare tanto. Chiaramente dispiace, non è stata la serata che volevamo tutti”.

Sulla voglia di ripartire in Champions: “Assolutamente sì, vogliamo farlo subito a Zagabria. È chiaro che il primo passo è decisivo, dopo penseremo al secondo. Adesso c’è tanto da fare in campionato, abbiamo il Verona, poi il Monza, la classifica è buona ma vogliamo continuare a migliorarla. Era la quarta partita, abbiamo giocato ottanta minuti in dieci e c’è bisogno di recuperare, lo faremo e prepareremo al meglio la gara contro il Verona”