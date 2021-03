Pioli a Milan TV: "Domani i tifosi ci avrebbero dato una carica eccezionale"

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli ha analizzato il match di domani contro lo United. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: "Si avverte la giusta tensione, la giusta carica per un match così importante. Anche la nostra storia ci fa immergere in queste partite, che ci serviranno sicuramente per la nostra crescita".

Sul match d'andata: "A Manchester abbiamo fatto un’ottima partita, ma dovremo fare una prestazione straordinaria per superare il turno perché i nostri avversari sono di qualità, di velocità e di forza. Chiaro che li conosciamo meglio, ma dobbiamo essere molto preparati".

Sull'inaspettata prestazione: "Non so se i nostri avversari sono rimasti sorpresi dalla nostra prestazione e dalla qualità dei miei giocatori. Abbiamo dimostrato che possiamo metterli in difficoltà con la nostra idea di calcio".

Sulla squadra e sui tifosi: "Dobbiamo essere orgogliosi per quello che i giocatori stanno mettendo sul campo. Sentiamo la mancanza dei tifosi, sempre. Specialmente in queste occasioni. Domani sera i tifosi, già dal riscaldamento, ci avrebbero dato una carica eccezionale. Ma sappiamo che ci sono vicini".