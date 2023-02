Pioli a Milan TV: "Orgoglioso di questo gruppo, soprattutto ora nella difficoltà. La Champions dà energia e motivazioni"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alla vigilia di Milan-Tottenham di Champions League, mister Stefano Pioli ha presentato la sfida ai microfoni di Milan TV. Queste le dichiarazioni: “Giocare in Champions League da molta energia, dà molte motivazioni e molta voglia di giocare questa partita. È un turno molto importante, è un turno che si deciderà su due gare, ma sappiamo che cominciare bene la prima sarebbe un bel passo in avanti”.

Sul momento: “È inevitabile che abbiamo sofferto tanto i risultati negativi, la vittoria con il Torino ci ha tirato su il morale. Al di la della vittoria con il Torino, quando arriva la Champions è la Champions. Non conta come ci arrivi, chi ci arriva meglio, chi ci arriva peggio. Se stiamo a questi livelli vuol dire che siamo forti noi ed è forte il Tottenham, quindi dobbiamo cercare di far meglio a partire da domani sera”.

Come si affronta il Tottenham? “Innanzitutto spero di cambiare i risultati rispetto alle esperienze precedenti con le squadre inglesi. Troveremo intensità, ritmo, fisicità, quindi tanti duelli anche fisici. È una squadra di Conte, quindi probabilmente più attenta in fase difensiva, più compatta, più attenta ai dettagli e ai particolari. Una squadra molto forte allenata da un grande allenatore”.

Sul gruppo: “Adesso i ragazzi, soprattutto nei momenti negativi e tra mille voci butta così, continuano a dimostrare grande compattezza, grande unione, grande voglia di stare insieme. Sono sempre stato orgoglioso di allenare questo gruppo e lo sono ancora di più adesso vivendo insieme a loro anche momenti delicati e difficile, ma dove tutti hanno remato assolutamente dalla stessa parte, cercando di superare un momento difficile, cercando di aiutarci, cercando di risolvere dei problemi, assolutamente senza cercare dei colpevoli”.