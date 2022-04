Pioli a MilanTV: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma bisogna fare la scelta giusta al momento giusto"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Torino-Milan: "Ci è mancato di costruire occasioni da goal un po' più chiare di quelle che abbiamo costrutio. Abbiamo fatto di tutto per togliere riferimenti al Torino, ma non siamo stati così precisi e intuitivi per fare la giocata giusta. Lo spirito e la prestazione... ci abbiamo provato fino alla fine".

Come sta Tomori?

"Era solo stanco, ha dovuto scattare tutta la gara dietro Belotti".

Dove si può trovare la scintilla?

"Non so se sia il termine giusto. Bisogna fare la scelta giusta al momento giusto. Abbiamo sbagliato in precisione e tempi quando potevamo segnare".

Perché ti ha ammonito alla fine?

"Non mi sta piacendo il tempo che perdono i portieri nel rinviare. Non c'entra il recupero, bisogna dare ritmo. Va rispettato il regolamento, altrimenti i portieri vanno ammoniti".

Gli assenti hanno avuto un peso...

"Mi auguro che tornino il prima possibile, non c'è nessuna lesione ma solo affaticamenti. Mi auguro che siano a disposizione per la maggior parte per venerdì".