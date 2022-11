Pioli a MTV: "Uno dei nostri obiettivi è quello di dominare di più e di soffrire di meno"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV dopo Milan-Spezia: "È stato un peccato non raddoppiare nel primo tempo, perché abbiamo avuto le occasioni per farlo. Il gol subito ci ha tolto sicurezza e non ci deve succedere; poi, come spesso succede, i miei ragazzi hanno un carattere incredibile. È una vittoria molto importante, ci fa comodo".

Cosa bisogna recuperare per Cremona?

"Siamo così dentro a quello che vogliamo ottenere, così affamati, che... Capisco Olly che ha perso lucidità. Aveva fatto il gol di vittoria. Poi un giocatore così doveva pensarci, ma non è facile. Il fatto che crederci così tanto ci fa gioire tanto e perdi lucidità, ma vorrà dire che riposerà martedì".

Su cosa si deve migliorare?

"Uno dei nostri obiettivi è quello di dominare di più e di soffrire di meno. Però, abbiamo giocato mercoledì e oggi una partita così: è troppo importantq in questo momento mettere a posto la classifica, poi ci sarà tempo per migliorare tutte le situazioni".