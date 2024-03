Pioli a Sky: "Musah e Adli per le posizioni con cui vogliamo difendere, Yunus può aiutare Theo"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Slavia Praga-Milan, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Europa League dopo il 4-2 dell'andata a San Siro: "Deve essere il primo passo oggi. Non sarà semplice oggi, perché loro in casa giocano con grande ritmo e energia: dovremo essere squadra da inizio alla fine".

Perché Musah e Adli?

"La scelta nasce dalla posizione che vogliamo prendere in fase difensiva, perché Musah può aiutare Theo lì su quella fascia".

Cosa vi aspettate?

"Ci aspettiamo ritmo e energia dai nostri avversari, ma ce li aspettiamo anche da noi stessi".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Ogbu, Zima, Zmrzly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.