Pioli a SportMediaset: "Non dobbiamo farci condizionare troppo dalla gara di andata. Dovremo essere i migliori possibili"

Alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset: "A Londra non ci siamo espressi come al solito. Non dobbiamo farci condizionare troppo da quella partita, ma dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani. Il Chelsea è molto forte, ha speso tanto per rinforzarsi. Ha qualità, organizzazione, velocità e intensità. Dovremo essere i migliori possibili".