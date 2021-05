Pioli: "Al Milan mi sono sempre sentito al posto giusto"

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "Io mi sono sentito sempre nel posto giusto. Mi sono sentito sostenuto, stimato in un posto in cui tutti lavorano per il bene del club e c'è grande senso d'appartenenza. Sono un po' le mie caratteristiche. Qui si può lavorare in un certo modo". Lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Cagliari. L'allenatore rossonero aspetta a fare bilanci sulla sua esperienza in rossonero, prima l'obiettivo è centrare la Champions: "Tutte le nostre soddisfazioni, ambizioni e aspettative non sono ancora raggiunte. Il nostro obiettivo non è ancora raggiunto. Concentriamoci su quello, poi avremo tempo. Tutto quanto fatto finora è ancora un bilancio parziale. Magari potrebbe essere domani, o forse servirà anche l'ultima partita. Serve grande attenzione". (ANSA).