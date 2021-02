Pioli: “Al Milan vogliamo fare stagione importante”

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - "Il Milan è tra le squadre più giovani d'Europa. Ma dall'esterno non c'è la giusta percezione dei ragazzi che alleno. Sono giovani ma sono molto professionali. Non c'è bisogno di richiamare nessuno, né motivare nessuno. C'è la voglia di rendere questa stagione importante": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli in diretta a Radio 105, complimentandosi con la squadra rossonera che domenica a San Siro cercherà di difendere il primato in classifica contro il Crotone. E i risultati ottenuti finora sono merito soprattutto dell'alchimia creata da Pioli. "Non voglio passare per quello sempre modesto e umile, ci ho messo del mio, abbiamo cercato di curare tutto nei dettagli - spiega il tecnico - ma l'ambiente costruito è tale perché abbiamo lottato tutti nella stessa direzione, soprattutto nei momenti difficili. Il club ci ha sempre sostenuto, protetto e permesso di lavorare bene". (ANSA).