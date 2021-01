Pioli ammette: "Con Zlatan in campo un paio di partite pareggiate le avremmo vinte"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Tonali.

Sulle ambizioni: "Essere ambiziosi è una cosa importante, vogliamo vincere anche la prossima gara. La classifica è cortissima, ci sono sei/sette squadre fortissime che lotteranno per lo scudetto e per i primi quattro posti. Dobbiamo lavorare bene e pensare un gradino alla volta, poi ad aprile vedremo la nostra classifica".

Sulla gestione delle assenze: "Il fatto di essere squadra ci ha dato dei vantaggi, limitando i danni di assenze molto importanti. Con Zlatan in campo un paio di partite pareggiate le avremmo vinte, ci dà qualcosa in più come presenza, ci è mancato tanto ma siamo cresciuti tanto tutti. La squadra ha qualità, intensità, dobbiamo pensare a mantenere questo livello ed aumentarlo. Le nostre avversarie sono di alto livello e non dobbiamo abbassare le nostre prestazioni".