Pioli avverte Slavia e Lazio: "Domani non riposerà nessuno. Abbiamo recuperato tanti giocatori"

vedi letture

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa mandando un avvertimento chiaro ai suoi due prossimi avversari, i biancocelesti e lo Slavia Praga, dando anche qualche anticipazione su quelli che potrebbero essere gli interpreti che scenderanno in campo, da titolari, in queste partite. Queste le sue dichiarazioni.

State studiano lo Slavia Praga?

"Sì, ma pensiamo solo alla Lazio. Non c'è bisogno di far riposare qualcuno in vista di giovedì, c'è ancora tempo. Abbiamo recuperato tanti giocatori. Tra poco si giocherà molto e abbiamo bisogno di tutti".