Pioli: "Castillejo oggi ha avuto un problema alla caviglia, domani non ci sarà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora problemi per Samu Castillejo, che dopo aver saltato la trasferta di Torino non ci sarà neanche per la sfida casalinga contro il Genoa di domani sera. A riferirlo è lo stesso mister Pioli in conferenza stampa: "Samu è tornato ad allenarsi in gruppo ad inizio settimana, ma oggi ha avuto un problema alla caviglia e quindi domani ci sarà".