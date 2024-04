Pioli chiama all'attenzione: "Dobbiamo giocare tutta la partita con qualità, intensità e massimale minuto per minuto"

Mister Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani che vedrà il Milan affrontare la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Cosa non deve fare il Milan domani? "Dobbiamo giocare tutta la partita con attenzione, qualità, intensità e massimale minuto per minuto. In queste partite così importanti devi affrontare ogni situazione con il massimo di te stesso, singolarmente e collettivamente".