Pioli chiarissimo: "Leao? Mai avuto paura di perderlo"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa pre Derby, ha parlato di Rafael Leao che nelle ultime ore di mercato è stato al centro di chiacchiere per un possibile interessamento del Chelsea, mai confermato. Queste le parole del tecnico rossonero: "Le voci le mette in giro voi e poi chiedete a me se avevo paura (sorride, ndr). Non ho mai avuto paura di perderlo né per gli atteggiamenti del ragazzo né per ciò che mi ha detto il club". Poi sulla sua importanza all'interno della rosa: "Per vincere queste partite c'è bisogno di fare le scelte giuste al momento giusto. Non c'è solo Leao che è certamente importante per noi, ma ci sono tante situazioni in cui poter essere pericolosi".