Pioli: "Ci aspetta una partita difficile con Lazio ma abbiamo le giuste qualità per fare bene"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue parole sulla volontà di reagire: "Abbiamo una grande opportunità di dimostrare quello che siamo diventati, ora dobbiamo dimostrare che siamo determinati, che abbiamo qualità e che vogliamo essere protagonisti in campionato. Ci aspetta una partita difficile con la Lazio ma abbiamo le giuste qualità per fare bene. Abbiamo la volontà necessaria per fare bene"