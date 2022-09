Pioli: "Come approccio abbiamo sbagliato solo con l'Udinese, ma vogliamo invertire il dato"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Mister Pioli ha parlato così delle partite recuperate da situazione di svantaggio: "Come approccio abbiamo solo sbagliato con l'Udinese, ma è chiaro che è un dato che vogliamo invertire. Poi comunque si conferma la grande consapevolezza della squadra che, nonostante lo svantaggio, continua a crederci per cambiare la partita".