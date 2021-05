Pioli: "Contro la Juve determinante per il mio futuro? No, importante per il nostro percorso"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan mister Pioli ha parlato del suo futuro da allenatore rossonero:

Contro la Juve può essere importante per la tua storia da allenatore? "Non so se sarà determinante per il futuro, ma è determinante per il nostro movimento, per ciò che sogniamo di raggiungere e per i livelli che vogliamo ottenere. E' una gara che ci darebbe ancora più fiducia in caso di vittoria, e ne siamo consapevoli. Ho visto una squadra preparata mentalmente per questa gara".