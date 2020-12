Pioli, da ottobre 2019 a dicembre 2020: ecco la media punti dell'allenatore rossonero

Arrivato nell'ottobre del 2019 dopo il fallimento iniziale di Giampaolo, Stefano Pioli ha preso la squadra di peso e l'ha riportata ai vertici del calcio italiano. In un anno e due mesi di lavoro, l'allenatore parmigiano ha distrutto ogni record con i suoi ragazzi, e ha chiuso l'anno solare 2020 con 76 punti, più di chiunque altro in Serie A. In 55 partite sulla panchina rossonera, mister Pioli ha una media punti pari a 2.07, a dimostrazione del lavoro straordinario che sta facendo.