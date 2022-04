Pioli dal cuore buono: l'allenatore del Milan visita un ospedale pediatrico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, l'allenatore del Milan Stefano Pioli nella giornata di ieri ha staccato per un attimo dal campo e dalla corsa per il titolo, per dedicarsi a un'opera buona. Il tecnico emiliano, infatti, è andato a visitare e a regalare un sorriso ai bambini dell'Ospedale Pediatrico Filippo Del Ponte di Varese. Pioli ha firmato autografi e ha ricevuto un cartello con su scritto "Grazie" in rossonero dagli stessi giovani pazienti che lo hanno calorosamente circondato.