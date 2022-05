Pioli: "Dal primo giorno ho sentito l'aria giusta, Milanello è un posto ideale per lavorare"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, soffermandosi sull'importanza di lavorare a Milanello: "Io dal primo giorno che sono entrato qua ho sentito l'aria giusta, è un posto ideale per lavorare. Il club ci sostiene ed è sempre presente, chi lavora qui cerca di mettere a disposizione degli altri il massimo per ottenere il massimo. È il posto ideale per lavorare".