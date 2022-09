Pioli difende De Ketelaere: "Mi è piaciuto molto: tanti progressi e nessun passo indietro"

MilanNews.it

Nel post partita di Sampdoria-Milan su Milan TV è stato chiesto a Pioli se si aspettase qualcosa in più da De Ketelaere. Il mister rossonero ha difeso il belga e si è detto soddisfatto della sua prestazione: "Secondo me non ci siamo (parlando del giudizio discordante sulla prestazione, ndr), a me è piaciuto tantissimo. È stato dentro la partita, l’abbiamo cercato spesso, gol o non gol non è importante. Mi è piaciuto tanto, fa quello che gli chiediamo: solo progressi e nessun passo indietro”.