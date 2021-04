Pioli: "Dispiace per aver perso, avevamo interpretato bene la partita"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post partita di Milan-Sassuolo: "Abbiamo avuto tantissime situazioni importanti nel secondo tempo, ma non abbiamo giocato ad alto livello in quelle situazioni che ci potevano portare al goal: alla fine vince chi fa goal e loro ne hanno fatto uno in più di noi. Non credo che, per come abbiamo giocato, meritassimo di seganre solatamente un goal. Peccato per aver perso, dispiace perché la partita l'avevamo interpretata bene. Pensiamo alla prossima adesso".