Pioli: "Domenica c'è una finale, se meritiamo di andare in Champions abbiamo davvero l'occasione per dimostrarlo"

Mister Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Cagliari, ha parlato del morale della squadra e del lavoro da fare in vista di domenica: "Non credo che il mio compito sarà particolarmente difficile. Stasera torneremo a casa con grande delusione e tristezza perché volevamo chiudere oggi il discorso, ma adesso abbiamo la finale. È un obiettivo prestigioso, abbiamo lavorato tutto l'anno per raggiungerlo, domenica non ci saranno né se, né ma, né pero. Domenica ci giochiamo tantissimo, tutto di questo campionato: se meritiamo di andare in Champions abbiamo davvero l'occasione per dimostrarlo".