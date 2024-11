Pioli e Fonseca dopo le prime 17 partite: stessi punti tra campionato e Champions

L'avvio di stagione del Milan non è stato certo dei migliori, specialmente in campionato con la vetta della classifica che dista 10 punti e la zona Champions 9 lunghezze. In Champions, dopo una avvio con due sconfitte consecutive, la squadra rossonera è riuscita a rimettere in piedi la situazione e oggi è candidata a qualificarsi tra le prime otto della competizione.

Superata la metà del girone di andata nonchè la metà del calendario della league pahse di Champions, è possibile fare un primo raffronto tra Stefano Pioli, dopo 12 partite di Serie A e 5 di Champions l'anno scorso, e Paulo Fonseca, nello stesso lasso di tempo. Il bilancio è perfettamente in pari: entrambi hanno vinto 8 partite, pareggiate 4 e perse 5. La differenza sta nella distribuzione: Pioli era andato meglio in campionato con più vittorie e meno pareggi. Il portoghese invece sta performando in Champions: l'anno scorso dopo cinque gare il Milan aveva 5 punti in classifica e una sola vittoria, oggi le gare vinte sono tre e i punti 9.