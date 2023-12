Pioli e il problema degli infortuni: "Presto l'emergenza finirà. Domani Kajer sarà ancora out"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il problema degli infortuni che sta condizionando parecchio la stagione del suo Milan: "Se abbiamo fatto qualche passo in avanti? Sicuramente sì. Sono sicuro che a breve miglioreremo e l'emergenza finirà. Domani Kjaer non ci sarà, ma lo recupereremo per quella dopo. Ora siamo in emergenza in avanti e dietro, ma abbiamo altre soluzioni. Siamo concentrati solo su domani".

Non è un mistero che il più grande problema del Diavolo in questa annata siano i troppi infortuni che stanno condizionando pesantemente il rendimento della squadra rossonera. Da inizio stagione ad oggi, siamo già a quota 25 infortuni, di cui ben 18 sono stati problemi muscolari. L'ultimo a finire in infermeria è stato Malick Thiaw che si è fatto male nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund (severa lesione muscolare) e dovrà restare a box per due mesi.