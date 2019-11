Pioli e la Champions: sogno o realtà? La prima risposta oggi con la Lazio

Il Milan ha riassaporato il gusto della vittoria nel match di giovedì contro la Spal dopo un pareggio e una sconfitta. Un successo che ha allontanato ansie e paure, e che ha riportato il sereno a Milanello, ma che dovrà essere solo l’inizio se la squadra rossonera vorrà davvero rilanciarsi in classifica. Il tecnico Stefano Pioli ieri è tornato a nominare la Champions, obiettivo stagionale dichiarato dalla società prima dell’avvio del campionato, ma che ora sembra abbastanza lontano. “Bisogna crederci, se ci credi, diventa possibile, ti impegni giorno o notte per raggiungerla. Tireremo le somme a fine stagione, ma dobbiamo dimostrare con spirito, determinazione. Quando siamo squadra possiamo giocarcela con tutti", ha confessato l’allenatore parmense, che si prenderà ancora qualche ora per decidere le formazione che scenderà in campo questa sera contro la Lazio, ma probabilmente non ci sarà Suso per infortunio, cosi come Musacchio: "Abbiamo riassaporato il gusto della vittoria, dobbiamo ripartire da questa fame che avevamo, non è sufficiente vincere solo una partita, dobbiamo sempre avere questa determinazione, questa voglia di giocare partite pallone su pallone, dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla partita di domani sera".

Un Milan che attualmente ha ancora numeri negativi, ma con un successo questa sera contro la Lazio potrebbe rilanciarsi quantomeno in ottica Europa League: “La Lazio ha un potenziale offensivo molto importante, ma abbiamo le qualità per stare dentro la partita, per fare la gara in modo coraggioso, per provare a vincere, dall'inizio alla fine", ha spiegato l’ex allenatore biancoceleste.