Pioli e la gestione dei diffidati: "Non ci sono partite meno importanti"

"Non ci sono partite meno importanti, tutte valgono tre punti" - Così mister Pioli in conferenza stampa sulla situazione di Theo e Tonali, entrambi diffidati - "Domani è una gara importantissima per continuare il nostro cammino. È un momento imprevedibile, un giocatore può esserci domani e non lunedì: finché stanno bene giocano quelli che ritengo migliori".