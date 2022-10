Pioli elenca le tre posizioni in cui può giocare De Ketelaere

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa su De Ketelaere: "Charles è uno offensivo, può giocare in mezzo al campo, sul centro destra o sul centro sinistra: sarà utilizzato in queste posizioni. È possibile vederlo assieme a Diaz? Sì, è possibile. Più giocatori di qualità ci sono in campo più possibilità ci sono di vincere le partite".