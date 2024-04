Pioli evidentemente a fine ciclo. I nomi plausibili per la panchina del Milan

L'umiliante eliminazione dall'Europa League per mano della Roma ha messo, di fatto, la parola fine alle speranze del Milan di centrare l'ultimo grande obiettivo-trofeo rimasto per questa stagione e, con esse, anche a buona parte delle percentuali che vedevano Stefano Pioli riconfermato sulla panchina rossonera anche per la prossima annata. Si è, evidentemente, a fine ciclo e, evidentemente, a fine stagione si cambierà. Ma chi potrebbe arrivare sulla panchina del Milan al posto di Pioli?

Il sogno dei tifosi è uno: Antonio Conte. Libero ormai da più di un anno, il tecnico salentino sta facendo capire in tutti i modi da mesi - e in maniera più o meno esplicita - di voler allenare il Milan, ma il Milan non lo considerebbe in linea, più per caratteristiche personali che per esigenze economiche, in linea con il progetto del Club; remota una retromarcia, ma nel calcio mai dire mai. Gli stessi motivi, anche se con caratteri diversi, spengono facilmente il fuoco Maurizio Sarri. Su Thiago Motta, invece, il pressing per la Juventus per il post Allegri sembra insuperabile.Chi rimane, dunque? Oltre agli italiani, che non stuzzicano più di tanto, Italiano, Palladino, Gilardino e Farioli, occhio soprattutto ad un profilo estero. Da mesi il nome di Lopetegui è in cima alle cronache: lo spagnolo non è affatto una sprovveduto e dà alcune garanzie, ma anche alcuni punti interrogativi. Interessante il nome di Marco Rose, attuale allenatore del Lipsia, che è uomo adeguato alle caratteristiche del progetto tecnico del Milan, nonostante profili di questo tipo nel calcio italiano comprendano sempre delle incognite importanti. La candidatura di Paulo Fonseca sembra giungere più dallo stesso tecnico portoghese che da idee del Milan.