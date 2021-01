Pioli: "Faremo qualcosa sul mercato. Simakan? Commento solo i giocatori che alleno"

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa a Milanello, ha parlato anche del mercato, ammettendo che la società interverrà per rinforzare la squadra:"C'è grande condivisione con area tecnica e proprietà, credo che qualcosa faremo, non dobbiamo essere presi dalla fretta, lo faremo quando e se ci sarà la possibilità. Simakan? "Non ho nessun commento da fare, commento i giocatori che sto allenando".".