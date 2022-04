Pioli: "Fase realizzativa? L'importante è mettere la qualità per mettere in difficoltà anche il Torino"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, mister Pioli ha parlato così della fase realizzativa dei rossoneri: "Se pensiamo troppo alla partita precedente non prepariamo bene quella successiva. Le partite sono uniche: magari domani non facciamo 30 tiri in porta ma 3 e facciamo 3 goal. L'importante è mettere la qualità per mettere in difficoltà anche il Torino