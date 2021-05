Pioli festeggia con Brahim: "In quell'abbraccio c'era un abbraccio per tutti i giocatori"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Juventus-Milan. Sull'abbraccio con Brahim e la grande prestazione dello spagnolo.

"In quell'abbraccio c'era un abbraccio per tutti i giocatori. Brahim è un giocatore molto giovane e bravissimo. Mi ricorda caratterialmente il Pioli giocatore che quando sapeva di non giocare si incupiva e si rattristava. E' molto più forte di me ma è un ragazzo molto determinato e mi ricorda alcuni miei atteggiamenti"