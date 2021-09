Pioli: "Ibra e Giroud diversi, ma credo che possano giocare insieme"

Stefano Pioli, ospite dell'evento "Campioni sotto le stelle" si è soffermato anche sulla convivenza in attacco fra Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud: "Ibrahimovic e Giroud sono due grandi giocatori con caratteristiche diverse. Olivier ci da un punto di riferimento per la profondità e la presenza in area, Zlatan ormai è un regista offensivo, gli piace toccare più palloni e non star fermo dentro l'area. Credo che quando saranno tutti e due al 100%, mi auguro presto, si possa provare a farli giocare insieme. Il fatto di non esserci riuscto prima è un peccato ma non c'è stata l'occasione. Credo si possa fare".