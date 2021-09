Pioli: "Ibra e Kessie stanno bene, domani ci saranno. Zlatan non ha i 90 minuti ma farà uno spezzone"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio mister Pioli ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie: "Stanno bene, hanno lavorato con continuità in queste due settimane. Sono disponibili per domani. ibra è un grande, sa benissimo quali sono le sue condizioni. Si è sacrificato tanto per recuperare, lavorando dalla mattina alla sera. Adesso sta bene, nessuno del gruppo squadra del Milan può giocare tutte e 7 le partite per intero in questi 21 giorni. Non ci saranno problemi a gestirlo, mi auguro che possa avere quella continuità che l'anno scorso ci è mancata. Credo che domani Zlatan possa avere uno spezzone di gara e non i 90 minuti per trovare la condizione migliore ed essere più pronto per le prossime gare. Vedremo che scelte farò dall'inizio".