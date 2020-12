Pioli: "Ibra fa bene a parlare così dello scudetto. Vogliamo riportare il Milan dove merita di stare"

Stefano Pioli, con il suo Milan, è stato una delle sorprese di questo 2020. L’allenatore rossonero è stato premiato come ‘Allenatore dell'anno’ alla sesta edizione dei Gazzetta Sports Award: "Zlatan fa bene a pensare così sullo scudetto. La realtà dice che il Milan non torna in Champions da tanti anni e vogliamo portarlo dove merita di stare".

Sul 2020 rossonero: "Il percorso è iniziato a gennaio con Ibrahimovic, Kjaer, Saelemaekers. Abbiamo cambiato modo di stare in campo, i risultati hanno dato autostima e poi abbiamo superato lo step di vincere con Juventus e altre squadre importanti. Ci ha dato fiducia e forza nelle qualità".

Sul paragone con i Milan del passato: "Siamo simili nella voglia di fare un calcio propositivo, offensivo, bello. Abbiamo giovani ma c'è gente di personalità, dobbiamo avere coraggio ed entusiasmo che sono le nostre qualità migliori".

Sul basket: "Sono due sport di squadra, quindi sono sicuramente simili. E' uno sport che mi affascina e che seguo con molta attenzione".