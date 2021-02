Pioli: "Ibra non mi stupisce, è un campione eccezionale"

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "E' difficile stupirsi di ibrahimovic. E' un campione, un atleta che ha grandissima motivazione, cura il suo fisico in modo scrupoloso. Per reggere a questi livelli significa che sei un professionista eccezionale. Stanco alle volte lo è ma non sgarra mai. Mai un giorno che non si prepara bene, che non faccia la prevenzione o salti qualcosa. Sa quanto importante fare bene". Il tecnico del Milan Stefano Pioli dedica solo elogi a Zlatan Ibrahimovic dopo la vittoria sul Crotone e il record di 501 gol segnati dallo svedese in carriera. Ibra dopo aver segnato la doppietta ha fatto un gesto abbastanza eloquente con cui sembra indicare il rinnovo di contratto. "Non so se era rivolto a Maldini e Massara. Zlatan sta bene con noi - racconta Pioli - la cosa più bella è che lavoriamo bene e stiamo bene. Vogliamo cercare di fare bene". (ANSA).