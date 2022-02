Pioli: "Ibrahimovic è un leone in gabbia"

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Zlatan è un leone in gabbia. La sua ambizione è aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare domani non sarà a disposizione, vediamo le prossime partite": lo racconta il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Out Ibrahimovic, Pioli sa di poter contare su un ottimo Giorud che "sta dimostrando di essere il giocatore per cui è stato preso, un calciatore di qualità dentro e fuori dal campo, di grande spessore". Domani giocherà la formazione migliore, sperando di poter accedere alla semifinale e avvicinarsi ad un trofeo che sarebbe il primo della gestione Elliott. "Credo che il club utilizzi un metodo - spiega Pioli a Sportmediaset- una regola che approvo totalmente, che è la regola della meritocrazia. Ti mette a disposizione tutto il meglio possibile, ti dà la possibilità di lavorare bene e poi ti giudica: se te lo meriti poi ti rinnova il contratto. Credo che questo valga sia per me che per i giocatori, è un aspetto importante sui cui bisogna continuare. Bisogna dimostrare continuamente di poter essere da Milan". (ANSA).