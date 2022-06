Pioli: "Il 6 luglio dell'anno scorso ho detto ai miei giocatori che un altro secondo posto non ci andava bene"

MilanNews.it

Stefano Pioli, in un’intervista al The Athletic, ha parlato della stagione trionfale del suo Milan. In particolare, ha detto di aver visto i suoi giocatori diversi fin dal primo giorno di ritiro dell’anno scorso. Pioli ha dichiarato: “Il momento chiave è stato quando ci siamo ritrovati per la prima volta a Milanello. Era il 6 luglio dell'anno scorso. Abbiamo parlato dei nostri obiettivi. Dovevamo puntare in alto. Non ci saremmo accontentati di un altro secondo posto perché ci eravamo già passati. È stato un momento importante perché ho visto nei miei giocatori la consapevolezza di quanto fossero bravi: positività, fiducia. Questo tipo di sensazioni sono molto importanti per un allenatore all'inizio di una nuova stagione”.