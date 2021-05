Pioli: "Il Cagliari ha giocato in 11 dietro la palla, ci sono mancate scelte e qualità"

Stefano Pioli, intervistato da Milan TV al termine di Milan-Cagliari, ha analizzato così la gara terminata in pareggio questa sera: "Facile dire che non doveva essere così. Una squadra che veniva da prestazioni così esaltanti, convinti e sicure doveva continuare a giocare. Ci abbiamo provato, abbiamo provato ad essere squadra fino alla fine. Siamo mancati nelle scelte, nella qualità, nel ritmo e quando la partita si è complicata tutto è diventato più delicato. Il Cagliari ha fatto la sua partita: tutti dietro la palle e 11 uomini nella metà campo; le giocate individuali, gli 1 vs 1 e i calci piazzati potevano essere fondamentali: non abbiamo trovato lo spunto necessario per andare in vantaggio".