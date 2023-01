Pioli: "Il campionato è ancora lungo, non dimentichiamoci quanti punti avevamo di distacco a metà febbraio l'anno scorso"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le prossime partite contro Lecce in campionato e Inter in Supercoppa: "Credo sia normale che ci sia un occhio più critico nei nostri confronti perchè abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo giocato un bel calcio. Noi siamo i primi a voler fare sempre meglio. Le critiche ci stanno dopo le ultime due partite perchè non abbiamo vinto. La stagione è lunga, non finirà nemmeno stasera dopo Napoli-Juventus. La Supercoppa è un obiettivo immediato e importante per noi. Il campionato è ancora lungo, non dimentichiamoci quanti punti avevamo di distacco a metà febbraio l'anno scorso. A livello di punti vogliamo fare meglio dell'anno scorso".