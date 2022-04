Pioli: "Il dovere dell'arbitro è di non fare perdere il ritmo. Se il portiere perde tempo è giusto ammonirlo"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stamp, Stefano Pioli ha parlato così dell'arbitraggio: "Sull'arbitraggio sarà l'ultima volta che ne parlerò. Non mi piace il fatto che l'arbitro abbia dato 5 minuti di recupero, quando il dovere dell'arbitro è di non far perdere il ritmo. Se il portiere avversario perde tempo è giusto ammonirlo".