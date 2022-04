Pioli: "Il Genoa gioca un calcio semplice ed efficace, li abbiamo studiati tanto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia di Milan-Genoa mister Pioli ha parlato così degli avversari di domani:

Hai pensato a qualche nuova soluzione offensiva?

"So che a voi piace parlare di piano A e di piano B. Li abbiamo anche per domani per cercare di essere più imprevedibili di quello che stiamo riuscendo a fare ultimamente".

Come scardinare la difesa del Genoa?

"Quando si preparano le partite studiamo tanto gli avversari. Il Genoa al di là dell'ultima partita, pesante nella sconfitta ma non nella prestazione, gioca un calcio semplice ed efficace; abbiamo preparato delle situazioni per avere dei vantaggi".