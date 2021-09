Pioli: "Il Milan non ha nessun fantasma Donnarumma, ora abbiamo Maignan e mi piace tantissimo"

Il Milan ha già scacciato il fantasma di Gigio con Maignan? Mister Pioli risponde così in conferenza stampa, dicendosi entusiasta del portiere francese: "Non abbiamo nessun fantasma, sappiamo cosa ha dato Gigio per questa squadra. Abbiamo un grande portiere, mi piace tantissimo per come affronta il lavoro quotidiano e la partita. Ha fatto tutto molto in fretta nonostante sia arrivato tardi per gli Europei, ha un grandissimo pregio: vuole sapere tutto ed è molto curioso. Abbiamo un portiere forte, deve continuare così".