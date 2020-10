Pioli in conferenza: "Emozioni fortissime, squadra giovanissima. Siamo stati bravi mentalmente"

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel postpartita di Rio Ave-Milan:"E' difficile controllare le emozioni in quel momento, siamo passati dal poterla vincere a poterla perdere in un attimo. Questa è la lotteria dei rigori, le emozioni sono state fortissime, la gioia è di aver superato un'avversaria difficile e di aver raggiunto un primo obiettivo stagionale per noi importante, tanta soddisfazione, non si vince mai senza saper soffrire, siamo stati bravi mentalmente, siamo una squadra giovanissima, qualcuno è alla prima esperienza in Europa. Sono molto soddisfatto del risultato finale".