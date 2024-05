Pioli in sala stampa con tutto lo staff. E riceve in dono la Maglia Rosa

Ieri sera Stefano Pioli ha tenuto l'ultima conferenza stampa da allenatore del Milan. Dopo la partita contro la Salernitana, finita con il risultato di 3-3, carica di emozioni prima e durante il tempo di gioco; dopo gli emozionanti saluti al pubblico di San Siro, in compartecipazione con Olivier Giroud e Simon Kjaer; dopo tutto questo Pioli si è presentato per l'ultima volta nella sala stampa di San Siro da tecnico rossonero. Lo ha fatto portandosi con sè tutto il suo staff che è rimasto in piedi ad ascoltare le risposte dell'allenatore.

Al termine della conferenza non sono mancati i saluti con i giornalisti presenti. Pioli ha ricevuto anche un dono speciale: la Maglia Rosa del Giro d'Italia personalizzata con nome e il numero 19. Si sa che l'ormai ex tecnico allenatore rossonero è un grande appassionato di ciclismo. In fondo al pezzo si può vedere la foto nel momento in cui riceve la maglia.