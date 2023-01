Pioli individua il momento del calo: "Dopo la Roma ci siamo persi. Due i punti da cui ripartire"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, Stefano Pioli non ha nascosto la propria amarezza ai microfoni di Milan TV. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "È una sconfitta dura, il momento è difficile. Dobbiamo reagire: dopo la mancata vittoria con la Roma ci siamo persi, abbiamo molte difficoltà tattiche e mentali. Non dobbiamo smettere di credere nelle nostre capacità, ma serve lavorare con più attenzione e precisione, perché le nostre partite dovranno risalire di livello".

Qual è il primo punto sul quale si può ricominciare a lavorare?

"Sono due: mentale e tattico. Devo entrare ancora di più nella testa dei giocatori, capire cosa serve per uscire da questo momento, e devo anche capire come apportare delle modifiche a livello tattico".

Sarà una settimana difficile: ora serve affrontare tutti i problemi.

"Non sono tre o quattro sconfitte che mi fanno cambiare idea sul mio gruppo, o sul senso di responsabilità dei miei giocatori. Se servirà parlarsi in maniera ancora più diretta lo faremo. Nessuno di noi voleva fare una partita così negativa, questo ci deve spronare a non ripetere più certe prestazioni, sfruttando anche una grande partita: più è alta la vetta da scalare maggiore è la soddisfazione di raggiungere certi obiettivi".