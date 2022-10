"Pioli is on fire" anche a New York in diretta. L'inviato si fa prendere dall’entusiasmo e canta con i tifosi

MilanNews.it

Durante un servizio a Paramount+ da parte di Aaron West sul Milan, l'inviato è stato travolto dall'entusiasmo rossoneri in occasione dell'evento a New York con la coppa dello scudetto, dove è stato presente anche Alessandro Florenzi. I milanisti lì presenti hanno fatto partire l'ormai famosissimo coro "Pioli is on fire". Entusiasmo così forte che anche lo stesso West si è aggiunto ai tifosi cantando in diretta con loro.