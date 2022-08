Pioli: "L'Udinese è una squadra difficile, ci siamo preparati bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese soffermandosi sulla difficoltà dell'impegno previsto a San Siro: "L'Udinese è una squadra difficile, organizzata, fisica. È l'unica squadra che l'anno scorso, insieme alla Juventus, non siamo riusciti a battere: per questo ci siamo preparati bene. Dovremo muoverci molto bene senza palla, sono una squadra fisica. Se non togliamo loro dei riferimenti è chiaro che troveremo difficoltà. Dovremo fare una gran partita senza palla. Non dico non facendo giocare gli avversari per 90 minuti ma avere quella compattezza che ci permetta di giocare nella loro metà campo".