Pioli: "La proprietà ha dimostrato di credere in questo progetto facendo degli sforzi"

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa a Milanello, si è espresso in merito al mercato, sottolineando come le gerarchie siano sempre in movimento, sottolineando poi come la proprietà abbia compiuto sforzi importanti: "Le gerarchie nel calcio sono sempre fluide, è impossibile mantenere un livello altissimo per una stagione, ci sono sempre picchi e cali, dobbiamo sfruttare i picchi. Sono arrivati giocatori importanti, ci rendono ancora più competitivi. La proprietà ha dimostrato di credere in questo progetto facendo degli sforzi".