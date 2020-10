Pioli lancia Hauge: "Può giocare, sta meglio di noi a livello fisico. Sarà convocato"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso su Jens Petter Hauge, ultimo arrivato in casa rossonera, confermando che domani potrebbe essere in campo contro lo Spezia: "Potrebbe, lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente sta meglio di noi, è altrettanto vero che dovrà capire alcune situazioni. Sarà convocato, poi vedremo. Può giocare anche a destra? Ho parlato con lui ieri, avevo visionato più partite. Ha giocato prevalentemente a sinistra, ha fatto qualche gara a destra, valuteremo dove schierarlo".